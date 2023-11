Giornata mondiale poveri: Caritas Montepulciano, campagna di raccolta dell’olio “vecchio” per donarlo a chi ne ha bisogno

“Dona 5-10 litri del tuo olio vecchio alla Caritas diocesana di Montepulciano Chiusi Pienza. Trasformiamo il nostro olio in un segno d’amore, in un olio ‘buono’ davvero, donando qualche litro a chi ne hanno bisogno”. Questo lo slogan per la raccolta dell’“oro verde” lanciata in occasione della VII Giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata domenica 19 novembre.

La raccolta – viene spiegato in una nota – verrà effettuata ogni lunedì dal furgoncino della Caritas che è munito di bidoni ad uso alimentare, dove ogni “donatore” potrà versare il suo olio. Penserà poi la Caritas a confezionarlo in bottiglie e metterlo nei pacchi alimentari destinati alle famiglie indigenti del territorio dei 15 Comuni della diocesi, e non solo. A questa raccolta partecipano le aziende agricole dell’Unione Agricoltori di Siena, le Donne del Vino della Toscana e i soci del Movimento del turismo del vino toscano.

“Il dono di 5-10 litri di olio vecchio – spiega Giuliano Faralli, direttore della Caritas diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza – è una piccola cosa e, rispetto al numero delle famiglie poverissime sembra, ininfluente. Invece, unendo le forze, è possibile trasformare questo piccolo dono in qualcosa di utile e importante. Donare 10 kg significa dare una bottiglia di olio al mese per un anno a una famiglia che non ha la possibilità di mangiare regolarmente”. “La Caritas – aggiunge Faralli – assiste oltre 700 famiglie di questo tipo e mettere una bottiglia di olio di fattoria in ognuna delle 330 borse alimentari, almeno una volta al mese, significa aiutarli a mantenere la salute perché, come tutti sappiamo l’olio dei nostri oliveti, raccolto e franto con cura, ha grandi virtù salutistiche e le mantiene nel tempo. Regola i livelli di colesterolo, riduce la probabilità di infarto, diabete, cancro e invecchiamento”. “La maggior parte delle persone assistite dalla Caritas – conclude il direttore – sono anziane o disabili oppure hanno bambini piccoli. Per questo mettere una bottiglia d’olio davvero buono, ogni mese, nel loro pacco alimentare è fondamentale per loro e per noi è un’opera segno”.