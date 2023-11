Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, riprende il percorso dei “Gruppi di ascolto della Parola”

Riprende nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli il percorso dei “Gruppi di ascolto della Parola”. In vista di questo progetto sono due gli appuntamenti formativi destinati agli animatori in programma. La prima occasione di formazione è in programma per giovedì 16 novembre, alle 21, in modalità on line: nel corso della serata verranno presentate le linee essenziali del testo biblico prescelto, gli Atti degli Apostoli. Un secondo appuntamento si terrà lunedì 27 novembre, alle 21, in presenza nella concattedrale di Pontremoli per la Lunigiana, nel duomo di Carrara per il vicariato di Carrara, nella cattedrale di Massa per il vicariato di Massa; questo incontro – viene spiegato in una nota – sarà una sorta di “esperienza sul campo” per gli animatori, per capire come si conduce un Gruppo di ascolto.