Settimane sociali: Avezzano, venerdì convegno “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro” con mons. Renna

“Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro. In cammino verso la 50ª Settimana dei cattolici in Italia”. Questo il titolo del convegno in programma nel tardo pomeriggio di venerdì 17 novembre, nella “Sala Tucci” ad Avezzano. L’appuntamento, con inizio alle 18.30, è promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e lavoro, giustizia e pace, custodia del Creato. Dopo l’introduzione del vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, interverrà mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, che presenterà il Documento preparatorio della Settimana 2024, le tematiche e le proposte da accogliere in diocesi. Moderatori della tavola rotonda saranno Maria Giampietro e Nicola Gallotti, direttori diocesani e regionali della Pastorale sociale. Alle 19.30 le conclusioni e le proposte per l’avvio di un percorso partecipato, a seguire un momento di convivialità.

“La 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia, che si terrà a Trieste, con la partecipazione di una delegazione della nostra diocesi, mira ad essere un momento di generazione di nuovi stili, nuove pratiche e nuove modalità per tessere reti di collaborazione nella cura della democrazia e del bene comune”, spiega il vescovo Massaro, sottolineando che “le tematiche che si affronteranno saranno partecipazione e pace, lavoro e diritti, ecologia integrale, economia e migrazioni. Sono temi sui quali abbiamo da tempo cominciato a riflettere in diocesi soprattutto attraverso i cantieri sinodali, avviando così un percorso a cui è fondamentale dare seguito con il contributo di tutti”.

“Richiamare il tema della partecipazione alla vita democratica è una sfida impegnativa – conclude il vescovo – e stimolante in un tempo in cui è sotto gli occhi di tutti la disaffezione alla vita democratica. Si tratta di una sfida alla quale la Chiesa dei Marsi non vuole sottrarsi”. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Avezzano.