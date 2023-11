Scuola e IA: Montesarchio (MiM), “procede realizzazione laboratori digitali ma didattica integrata deve coinvolgere tutto il personale”

“La Missione 4 del Pnrr ‘Istruzione e ricerca’ ha messo oltre 17 miliardi e mezzo sulla scuola; dobbiamo cogliere questo investimento garantendone efficacia e sostenibilità”. Così Simona Montesarchio, direttore generale ministero dell’Istruzione e del Merito, Unità di missione per il Pnrr, parlando al convegno Anp in corso a Roma su scuola e intelligenza artificiale. Montesarchio si è soffermata sulla messa in sicurezza degli istituti scolastici: “Stiamo lavorando. La difficoltà maggiore la troviamo sulle scuole d’infanzia. Per alcuni investimenti il termine per l’avvio dei cantieri è il 30 novembre”. Tra i diversi investimenti quelli dedicati al piano Scuola 4.0 per la trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento e la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Al riguardo, ha detto Montesarchio, “abbiamo avuto una grande risposta da parte delle scuole e stiamo assistendo ad un’effettiva trasformazione degli ambienti di apprendimento”, ma al di là delle tecnologie “è fondamentale investire nella didattica digitale integrata che coinvolga tutto il personale scolastico”. A “Scuola futura”, piattaforma per la formazione del personale scolastico, “sono già iscritti 230mila operatori ”. Altri due investimenti centrali, “quello per il contrasto alla dispersione scolastica, e quello – oggi usciranno indicazioni operative – per l’orientamento e la formazione alle competenze Stem”. “Rispetto al reclutamento – ha concluso la relatrice – verranno pubblicati a breve nuovi bandi di concorso. Stiamo lavorando per far sì che le riforme possano essere completate nei tempi stabiliti dalla Commissione europea”.