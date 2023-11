Diocesi: Pavia, domani incontro di formazione per i chierichetti di seconda media

È in programma per domani, giovedì 16 novembre, il nuovo incontro di formazione e preghiera per i chierichetti di seconda media della diocesi di Pavia. L’appuntamento sarà ospitato dalle 17 presso il Seminario vescovile. Si comincerà con l’accoglienza, la merenda e le varie attività; alle 18 la celebrazione eucaristica, seguita alle 19 dalle attività e dalla preghiera. Alle 20 la cena condivisa per concludere l’incontro alle 21. I prossimi incontri sono previsti per il 14 dicembre, il 18 gennaio 2024 , il 15 febbraio, il 14 marzo, il 18 aprile e 23 maggio; ad organizzarli il Movimento chierichetti (MoChi) Pavia e il Centro diocesano vocazioni in collaborazione con il Seminario vescovile di Pavia.