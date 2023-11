Diocesi: Caritas Potenza, venerdì si presenta il Report sulla povertà e l’esclusione sociale

Si terrà venerdì 17 novembre, alle ore 17.30, presso il Centro polifunzionale di Tito, la presentazione del Report 2023 sulla povertà e l’esclusione sociale a cura della Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo. Il documento, dal titolo “Controluce”, offre l’analisi in posizione intermedia tra chi guarda e la sorgente luminosa, proiettando l’immagine di un contesto socio territoriale multidimensionale con nuove e più nascoste forme di impoverimento e vulnerabilità. Il Report è “il frutto del lavoro quotidiano dei 26 Centri di ascolto diocesani, vere e proprie ‘antenne’ in grado di captare le esigenze del territorio e meglio gestire le situazioni di maggiore vulnerabilità che riguardano principalmente le famiglie con figli minori, segno evidente di una profonda povertà minorile. Crescono gli interventi svolti in collaborazione con altre realtà che a vario titolo operano sul territorio con un lavoro di rete che permette di non duplicare le azioni ma di rispondere unitamente alle numerosissime fragilità, condividendo e mettendo in pratica azioni di prossimità e strutturando percorsi di accompagnamento quanto più concreti e sostenibili”, si legge in una nota. Il Report prevede l’anticipazione dei dati afferenti al primo semestre del 2023, rapportati al primo semestre del 2022 e sarà presentato dalle curatrici Giorgia Russo e Carmen Tito. Interverranno mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano Marsico Nuovo, il direttore di Caritas, Marina Buoncristiano, e la direttrice generale dell’Inps Basilicata. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco del Comune di Tito Graziano Scavone, all’assessore del Comune di Potenza Fernando Picerno, al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Coviello e al consigliere regionale di Italia Viva Mario Polese.