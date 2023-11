Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Anche oggi il Papa ha rispettato la consuetudine che caratterizza l’udienza generale in piazza San Pietro: ospitare a bordo della jeep bianca scoperta cinque bambini, che hanno il privilegio di godersi “in prima fila” il giro tra i vari settori della piazza delimitati dal colonnato del Bernini. Lungo il percorso, Francesco ha salutato e accarezzato inoltre molti bambini, con gesti di premura e di attenzione, come quando ha provveduto a rimettere il ciuccio ad un bimbo che l’aveva momentaneamente perso. Folta come di consueto la folla di fedeli che si sono accalcati soprattutto lungo le transenne, per vedere più da vicino il Santo Padre e guadagnare una posizione più favorevole per le immancabili foto e selfie.