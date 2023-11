Giornata mondiale poveri: Sulmona, al via venerdì le iniziative promosse dalla Caritas diocesana

In occasione della VII Giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata il 19 novembre, la Caritas diocesana di Sulmona-Valva promuove una serie di iniziative che culmineranno nelle celebrazione eucaristica che il vescovo Michele Fusco presiederà alle 11.30 di domenica nella parrocchia di San Giovanni da Capestrano a Torrone seguita dal pranzo con le persone accolte nei centri di ascolto.

Come preparazione alla Giornata, la Caritas diocesana propone una veglia di preghiera per venerdì 17 novembre alle 18.30 nella cattedrale di Sulmona. “Vivremo questo momento – spiegano dalla Caritas – con la testimonianza di due nostri accolti, due amici, due artisti che hanno accettato con coraggio di condividere con noi, attraverso i loro talenti, un pezzo della loro storia di vita affinché questa possa dire ad altri ‘Coraggio! Non sei solo!’. Quando li abbiamo conosciuti, siamo rimasti sorpresi da quante risorse e quanta arte ognuno di loro portasse con sé! E vogliamo che queste storie ci ricordino sempre con quali occhi accostarsi al prossimo: uno sguardo che non dimentica mai quanta bellezza c’è nelle persone che incontriamo, una bellezza che per tante e diverse vicissitudini magari è rimasta nascosta, ma che chiede solo di essere aiutata a venire fuori in tutta la sua luce!”.

Inoltre, sabato 18 novembre si svolgerà la colletta nazionale del Banco Alimentare in diversi supermercati del territorio con l’adesione anche della Caritas diocesana. Tutti i beni alimentari donati saranno destinati ai centri di ascolto delle Caritas parrocchiali a sostegno delle famiglie fragili accolte.