Cinema: Prime Video svela “Elf Me”, commedia natalizia con Lillo. I registi YouNuts!, “il nostro riferimento è Spielberg”

(Foto: PrimeVideo_ElfMe)

“Quando ci è stato proposto il progetto, abbiamo subito capito che era nelle nostre corde, perché richiamava i film con cui siamo cresciuti. In primis quelli di Steven Spielberg, che per noi è una divinità”. Così hanno dichiarato Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, in arte YouNuts!, presentando la commedia natalizia “Elf Me”, film che Prime Video rilascerà in Italia e nel resto del mondo dal 24 novembre. La produzione è targata Lucky Red, Goon Films e Amazon Mgm Studios. Protagonisti Lillo Petrolo, Anna Foglietta, Claudio Santamaria, Caterina Guzzanti e Federico Ielapi.

La storia. A Nord del globo, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, c’è un elfo costruttore indisciplinato: Trip. A pochi giorni dal Natale, finisce per errore in una cittadina montana del Centro Italia, esattamente nel soggiorno del preadolescente Elia, figlio di una giocattolaia vecchio stampo, Ivana. Trip userà la sua energia magica per incoraggiare Elia a superare diversi ostacoli, chiedendo a sua volta al ragazzo un piccolo aiuto per tornare a casa, in tempo per il 24 dicembre…

I riferimenti di “Elf Me” sono in maniera evidente i classici del cinema hollywoodiano anni ’80 come “E.T.”, “I Goonies”, “Gremlins” e “Mamma, ho perso l’aereo”. “La nostra sfida – hanno indicato i registi – era raccontare una commedia fantasy e natalizia utilizzando un linguaggio vero e credibile”. E proprio le ricostruzioni, la messa in scena e l’elevata qualità di effetti speciali – marchio di fabbrica del cinema di Gabriele Mainetti – rappresentano il punto di forza di questa favola frizzante rivolta a bambini e famiglie.

“Dopo che mi avevano proposto il personaggio dell’elfo Trip – ha dichiarato Lillo Petrolo – sono andato alla prova trucco e lì mi hanno detto: ‘Tutto sommato, vai già bene così. Bastano due rossi sulle guance’”. Risate in sale tra i giornalisti. “Scherzi a parte, vorrei sottolineare gli effetti speciali meravigliosi che sono stati realizzati da giovani creativi italiani. È giusto che si sappia che in Italia riusciamo a fare anche film del genere”.

L’attrice Anna Foglietta ha affermato di sentirsi come il suo personaggio, la giocattolaia Ivana: “Ho avuto un’infanzia meravigliosa e quando vedo un film natalizio mi emoziono. Lo spirito natalizio è una delle cose più importanti, soprattutto in tempi come questi, così difficili… In ‘Elf Me’ il Natale che proponiamo è anche un momento etico: Ivana è una giocattolaia che crede nel valore delle cose, delle tradizioni e del proprio mestiere”. Il giovane coprotagonista Federico Ielapi ha aggiunto: “Il mio personaggio è un grande sognatore, come me. E i sogni sono gratis…”.

È intervenuto in collegamento Claudio Santamaria, che nel film ricopre il ruolo dell’antagonista, dello spregiudicato commerciante Ciocca. “Fare un cattivo del genere – ha riconosciuto – è stato molto divertente. Lavorando al personaggio gli ho assegnato il dialetto ciociaro, facendomi aiutare dall’attrice Francesca Bellucci conosciuta sul set di ‘’Freaks Out’”. Concludendo, Caterina Guzzanti ha affermato: “Per il ruolo di Brina (coordinatrice degli Elfi, ndr) mi sono ispirata alla vocetta di Janine, la mitica segretaria dei Ghostbusters”.