Giornata mondiale poveri: Caritas Faenza, al via campagna “Aiutaci ad aiutare!” e altre iniziative

conferenza stampa Aiutaci ad aiutare 2023 - (foto: Caritas Faenza)

In occasione della VII Giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana di Faenza-Modigliana lancia la nuova campagna “Aiutaci ad aiutare!” a favore delle azioni che ogni giorno la Caritas svolge a favore delle persone in povertà. Tramite donazioni materiali e disponibilità di tempo da dedicare al volontariato tutti possono dare un importante contributo ai servizi che ogni giorno la Caritas offre: dalla mensa alla distribuzione viveri e vestiti fino al dormitorio notturno o all’ambulatorio medico. Con un affiancamento sempre a 360 gradi, a partire dall’ascolto, per sostenere integralmente la persona e aiutarla a uscire dalla povertà. I dati raccolti nel 2023 dal Centro di ascolto diocesano (600 persone incontrate, 11mila pasti serviti) mettono in luce un territorio con molte fragilità e ancora lontano dal ritornare ai livelli pre-pandemia. In particolare è significativo l’aumento dei pasti serviti: 3mila in più rispetto al 2022. In aumento anche la distribuzione viveri. Particolarmente complicato è il sostegno alle persone straniere, dove la burocrazia complessa rappresenta spesso un ostacolo aggiuntivo all’inclusione. In tutto 150 gli interventi di orientamento a servizi socio-sanitari, per questioni lavorative, supporto all’acquisizione della residenza e per pratiche burocratiche e legali. In percentuale, nel 2023 il 26% sono stati italiani e il 74% stranieri. Tra le iniziative promosse durante la Giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana invita a partecipare domenica 19 novembre alla messa celebrata dal vescovo Mario Toso alle 19 nella chiesetta SS. Trinità in via D’Azzo Ubaldini. A seguire si terrà l’intitolazione della sala del Centro di Ascolto diocesano a Damiano Cavina, operatore Caritas deceduto nell’aprile dello scorso anno che ha dedicato la propria vita al servizio verso gli ultimi. Alle ore 20 si terrà la benedizione dei locali dell’accoglienza femminile, un servizio che offre quattro posti letto a donne che vivono situazioni di particolare criticità. La campagna si prolungherà fino a Natale. Nelle prossime settimane sui canali web e social della Caritas Faenza-Modigliana saranno diffusi video che, per la prima volta, danno voce agli ospiti del Centro di ascolto, raccogliendo le loro preziose testimonianze. Ai video hanno contribuito le riprese realizzate questa estate da 18 giovani dai 14 ai 19 anni durante il corso per videomaker “Costruire immagini”, un progetto dell’ufficio Educazione alla mondialità della Caritas. Info su www.caritasfaenza.it.