Belgio: Conferenza episcopale, dopo il Covid boom di matrimoni e battesimi nel 2022

Dopo lo stop forzato del Covid, sono aumentati in Belgio i numeri di battesimi e matrimoni. È quanto emerge dal sesto Rapporto annuale della Chiesa cattolica in Belgio del 2022, anno in cui sono stati celebrati 43.327 battesimi facendo registrare un aumento del 17% e 6.947 matrimoni religiosi con un +72% rispetto al 2021. L’aumento – si legge nel Rapporto reso noto oggi dalla Conferenza episcopale belga – è causato in gran parte dalla rinuncia di molte persone di celebrare queste occasioni importanti durante la pandemia Covid, quando, per evitare la crescita dei contagi, erano previste delle restrizioni sugli assembramenti fisici. Nel 2022 sono aumentati anche i pellegrini in visita ai luoghi sacri del Belgio, in particolare, i quattro santuari mariani di Scherpenheuvel, Oostakker, Banneux et Beauraing hanno accolto 1.270.000 visitatori; le abbazie hanno avuto un aumento dei pernottamenti, ospitando 130.781 persone. Il Rapporto fa il “punto” anche sulle iniziative di solidarietà promosse dalla Chiesa cattolica belga, sempre nell’anno 2022, che ha visto la mobilitazione di parrocchie, diocesi e gruppi parrocchiali per le persone in fuga dalla guerra di Ucraina con la conseguente offerta di accoglienza all’interno di alcune comunità religiose.