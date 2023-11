Cammino sinodale: Amalfi-Cava, un percorso formativo per i laici “Pellegrini di Speranza”

(Foto: diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni)

“Il cammino sinodale intrapreso da Papa Francesco ci sollecita a dare ragione della Speranza che Dio ha messo nei nostri cuori. La fase dell’ascolto, della coscientizzazione e poi dell’annuncio attraverso la vita sono le tappe di questo cammino, che è permanente nella vita della Comunità ecclesiale. Partendo dalla consapevolezza della Grazia che ci è stata donata nella liturgia e attraverso i sacramenti, ci mettiamo alla scuola del Concilio e del Magistero dei Papi e dei vescovi per rendere più salda la nostra fede e dare ragione alla Speranza in cui crediamo, Gesù Cristo, unico salvatore e Signore”. Con queste parole la diocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni spiega l’iniziativa di formazione rivolta ai laici “Pellegrini di Speranza”, per dare vigore al Cammino sinodale.

Il percorso avrà cadenza quadriennale. I prossimi anni saranno caratterizzati da una riflessione più attenta alle quattro costituzioni conciliari. Partendo dal documento sulla Sacra Liturgia emanato il 4 dicembre 1963 alla chiusura della seconda sessione, approfondiremo poi la Gaudium et Spes (2024-2025), la Dei Verbum (2025-2026) ed infine la Lumen Gentium (2026-2027). Da novembre a febbraio per due martedì al mese tutte le attività diocesane e parrocchiali lasceranno il passo a questo cammino. “La sollecitazione ai presbiteri e ai laici della Chiesa di Amalfi-Cava de’ Tirreni a lasciarsi sospingere dal soffio dello Spirito e a ritrovare nuova vitalità nel cammino”, spiega la diocesi. Gli incontri saranno tenuti in ogni forania da esperti al fine di qualificare i contenuti e di sollecitare tutti i battezzati e oltre all’approfondimento.