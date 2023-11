Diocesi: Ragusa, domani per l’aggiornamento dei docenti di religione cattolica presentazione del volume “Sapere la Terra”

È in programma per il pomeriggio di domani, giovedì 16 novembre, un incontro di formazione e di aggiornamento per docenti promosso dall’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica, l’Ufficio per la cultura e la Cattedra di dialogo tra le culture di Ragusa. L’appuntamento, ospitato dalle 16.30 alle 19.30 nella chiesa del Collegio di Maria SS. Addolorata (Badia), prevede un momento di approfondimento sulle tematiche della Laudato si’ di Papa Francesco e sarà l’occasione per presentare in città il volume “Sapere la Terra”. Gli autori, padre Biagio Aprile (direttore della Cattedra di dialogo tra le culture), Giuseppe Di Mauro (vicedirettore dell’Ufficio diocesano per la cultura) e Santo Burgio (docente di Storia della filosofia dell’Università di Catania) aiuteranno i partecipanti nella riflessione.

“L’enciclica sociale Laudato si’ di Papa Francesco – viene ricordato in una nota della diocesi – pone alcuni interrogativi importanti e una riflessione sul concetto di ‘ecologia integrale’ che vi richiama ad una ‘conversione ecologica’ capace di assumersi la responsabilità di un impegno concreto per la protezione della Terra, una responsabilità verso tutte le forme viventi, per cui l’attenzione all’accesso equo, sostenibile e universale alle risorse deve andare di pari passo con la cura verso i poveri, le ricchezze culturali dell’umanità e con il miglioramento della qualità della vita urbana”. “Ciò – prosegue la nota – significa che dovremmo educare i nostri cuori e i nostri occhi alla contemplazione della natura come libro vivente, lasciandoci invadere dallo stupore e dalla bellezza che si rivela interiormente. Insomma, dovremmo sviluppare una profonda empatia con il creato e concepire la ‘conversione ecologica’ come uno stile di vita che contrassegna ogni nostro gesto, ogni nostro passo lasciato su questa fragile terra”.

Al momento di approfondimento seguirà il confronto con la condivisione di esperienze significative già in atto nell’attività didattica sui temi della salvaguardia del Creato. Sarà l’occasione anche per scambiare “buone pratiche” che possano stimolare l’azione educativa nei confronti degli studenti.