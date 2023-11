Diocesi: Latina, venerdì convegno del Consultorio familiare “Crescere insieme” su “adulti ed emergenza educativa”

(Foto: diocesi di di Latina-Terracina-Sezze-Priverno)

Il Consultorio diocesano familiare “Crescere insieme” di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, in occasione dei 20 anni della sua costituzione, ha organizzato un convegno per il 17 novembre, alle ore 15.45, presso la curia vescovile di Latina (ingresso da piazza Paolo VI).

Il tema trattato sarà “Adulto: dove sei? Emergenza educativa e senso del limite”. L’evento è destinato in modo particolare ad insegnanti, educatori, genitori e tutti coloro che svolgono una funzione educativa.

Relatrice sarà Livia Cadei, presidente nazionale della Confederazione italiana consultori di ispirazione cristiana e docente di Pedagogia generale e sociale all’Università Cattolica Sacro Cuore. I partecipanti saranno divisi in gruppi per partecipare ai laboratori, la cui iscrizione doveva essere effettuata entro il 10 novembre dal sito del Consultorio.

Tra gli argomenti affrontati vi sono quelli su “Minori e violenza – I minori vittime e i minori autori di reato”, poi si parlerà di “Identità di genere – si nasce o si diventa?”, si proseguirà con “Trovarsi nelle parole – Comunicare per una crescita individuale ed interpersonale”, poi “Scelgo dunque sono – Rischi e fatica della libertà”, per concludere “I sociale media e i giovani – Crescere con responsabilità nell’era digitale”.