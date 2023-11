Papa Francesco: udienza, “preghiamo per la pace, vogliamo la pace!”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Preghiamo per la pace. Vogliamo la pace!”. È l’esortazione con cui il Papa ha concluso l’udienza di oggi, dedicata alla gioia sulla scorta dell’Evangelii gaudium. “Preghiamo fratelli e sorelle per la pace, in modo speciale per la martoriata Ucraina, soffre tanto”, le parole di Francesco: “E poi in Terra Santa, Palestina, Israele. E non dimentichiamo il Sudan che soffre tanto. E pensiamo: dovunque c’è la guerra, ci sono tante guerre, preghiamo per la pace. Ogni giorno qualcuna si prenda qualche tempo per pregare per la pace. Vogliamo la pace.