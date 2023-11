Diocesi: Lamezia Terme, venerdì convegno di chiusura del percorso “Strade di memoria” del Progetto Policoro

Saranno presentati venerdì 17 novembre, nel corso di un convegno in programma alle 17 nello spazio del Tip Teatro di Lamezia Terme, i risultati di “Strade di memoria”, il percorso promosso dal Progetto Policoro lametino che, a partire dal mese di marzo, ha coinvolto persone di ogni età nel segno dell’interscambio tra le generazioni, della riscoperta dei luoghi e degli spazi più significativi del patrimonio storico-culturale cittadino, rimettendo al centro le relazioni e la comunità.

All’evento conclusivo, parteciperanno il tutor diocesano del progetto Policoro e direttore Caritas diocesana, don Fabio Stanizzo, il presidente dell’Azione Cattolica diocesana, Luca Torcasio, l’animatrice di comunità del progetto, Elvira Pelle, l’assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme, Giorgia Gargano. Interverrà all’iniziativa il vicesegretario nazionale del Movimento lavoratori di Azione Cattolica, Maurizio Biasci.

“Strade di memoria”, redatto dal Progetto Policoro diocesano con l’ausilio della Caritas diocesana lametina e il supporto della Fondazione Caritas diocesana, è tra i sei vincitori in tutta Italia del XVII bando di progettazione sociale dal titolo “Idee in movimento”, indetto dal Movimento lavoratori di Azione Cattolica in collaborazione con l’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro, Progetto Policoro, Caritas Italiana, e 8×1000 alla Chiesa cattolica.

Tra i partner del progetto, Open space Aps, Scenari Visibili, Manifest Blog, Associazione Anni D’argento, “Un anthurium per Francesco”, Agesci zona Reventino, Festival delle erranze e della filoxenia, IntegrAzioni Calabria e l’Agriturismo Trigna.