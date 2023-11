Giornata vittime abusi: Adria-Rovigo, venerdì veglia al santuario della B. V. Addolorata presieduta da mons. Pavanello

In occasione della III Giornata nazionale di preghiera per le vittime degli abusi, venerdì 17 novembre il santuario della B.V. Addolorata di Rovigo ospiterà alle 18.30 la veglia “La bellezza ferita. ‘Curerò la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe’ (Ger 30,17)”. La celebrazione, viene spiegato in una nota, è organizzata dal Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e sarà presieduta dal vescovo Pierantonio Pavanello. “L’iniziativa – viene ricordato dalla diocesi –, istituita in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, coinvolge tutta la comunità cristiana che è in Italia nella preghiera, nella richiesta di perdono per i peccati commessi e nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa realtà”.