Giornata mondiale poveri: Ancona-Osimo, al via domani le iniziative promosse dalla Caritas diocesana

Prenderanno il via domani, giovedì 16 novembre, le iniziative promosse dalla Caritas diocesana Ancona-Osimo per la VII Giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata domenica 19 novembre.

Domani, alle 20.15 presso il Cinema Italia di Ancona, cineforum con il film “La Mélodie” di Rachid Hami.

Venerdì 17 novembre dalle 18.30 alle 20.30 si terrà la marcia per le vie di Falconara Marittima con partenza dalla Tenda di Abramo.

Sabato 18 novembre è in programma ad Osimo, dalle 14.30 alle 18, l’incontro diocesano dei bambini e dei ragazzi del catechismo.

Infine, domenica 19 novembre, la Caritas diocesana organizza un pranzo ad Ancona (mensa “Beato Gabriele Ferretti – S. Stefano”) e ad Osimo (locali della parrocchia Sacra Famiglia).