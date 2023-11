In occasione della Giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana di Fidenza promuove una mattinata di preghiera e di riflessione sul tema della fraternità. L’appuntamento presso il Cenacolo (via Micheli 19) è per sabato 18 novembre. Dopo un momento iniziale di confronto seguirà il racconto di tre esperienze sul tema “Ascoltare in modo innovativo”. Concluderà la mattinata l’intervento del vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli. sul tema “La carità, esperienza in uscita”.