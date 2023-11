Diocesi: La Spezia, venerdì incontro su Carlo Lupi promosso dal Polo Fad dell’Issrl

“Carlo Lupi e la sua diocesi”. Questo il titolo della Giornata di studi in programma venerdì 17 novembre presso il salone di TeleLiguria Sud. L’iniziativa, promossa dal Polo Fad La Spezia dell’Istituto superiore di Scienze religiose ligure, prenderà il via alle 15.30: in programma anche alcune testimonianze per tratteggiare la figura di Carlo Lupi, professore universitario scomparso nel dicembre 2020, che fu direttore dell’Issr Niccolò V della Spezia, ma soprattutto uomo sempre attento ai cambiamenti e perfetto interprete della Dottrina sociale della Chiesa. Nel corso del pomeriggio interverranno mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato, Clara Vigorito, docente presso il Polo Fad La Spezia Issrl, mons. Paolo Cabano, direttore del Polo Fad La Spezia Issrl, Susanna Citi, del Cenacolo Domenicano, Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia, Egidio Banti, politico e docente presso il Polo Fad La Spezia Issrl, Nicola Carozza, docente presso il Polo Fad La Spezia Issrl, don Andrea Villafiorita, direttore dell’Issrl, e mons. Enrico Nuti, vicario della diocesi spezzina.

L’evento potrà essere collegamento in streaming su www.teleliguriasud.it.