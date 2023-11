Diocesi: Brescia, venerdì mons. Tremolada presiede la veglia di preghiera per la pace nel 60° anniversario dalla Pacem in Terris

“Sarà giorno”. Questo il titolo della preghiera per la pace nel 60° anniversario dalla Pacem in Terris che il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, presiederà venerdì 17 novembre, alle 18, nel duomo vecchio.

“Conosciamo la notte buia che il mondo sta attraversando. La realtà delle molteplici guerre ci addolora, ci sconvolge, ci interpella”, si legge nella presentazione dell’evento. “A 60 anni dalla Pacem in Terris molte domande non hanno ancora trovato risposta. Raccogliamo il desiderio di disarmare le mani, ma anche le coscienze e i cuori, in una preghiera condivisa. Vorremmo ancora sentire la voce di quelle ‘sentinelle del mattino’ che annunciano il giorno della tanto desiderata pace”.

Alla preghiera interverranno i missionari testimoni di conflitti presenti nel mondo.