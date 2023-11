Scuola e IA: Carzaniga (Microsoft Education), “intelligenza artificiale generativa è stretta di mano tra utente e tecnologia per un migliore apprendimento”

“L’intelligenza artificiale generativa è una stretta di mano tra utente e tecnologia per una scuola migliore”. Ad affermarlo è Elvira Carzaniga, direttore Divisione Education Microsoft Italia. Intervenuta al convegno su scuola e intelligenza artificiale in corso a Roma, l’esperta spiega che gli strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale a disposizione della scuola esistono già. Un esempio ne sono “gli acceleratori dell’apprendimento per non lasciare indietro nessuno. Il nostro concetto – chiarisce – è quello del co-pilota a fianco del docente e dello studente per fare meglio il proprio lavoro. Il tema del co-pilot è la nostra risposta alla domanda di formazione sul digitale. Da una ricerca mondiale sugli operatori della scuola, più di due terzi vorrebbero essere sollevati da incombenze amministrative per investire il tempo in creatività e sviluppo di skill innovative. L’IA e il co-pilot vogliono far risparmiare tempo per poter fare lezione in modo diverso”. Che cosa chiedono le scuole? “Di essere supportate – risponde – nella formazione dei docenti alle nuove tecnologie, data mining, sicurezza, e nell’ottimizzazione del tempo attraverso la semplificazione di task amministrativi”.