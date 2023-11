Diocesi: Nardò-Gallipoli, venerdì un incontro sul canto liturgico e il suo discernimento alla luce della Sacra Scrittura

Si svolgerà venerdì 17 novembre, presso la parrocchia beata Vergine Maria Addolorata nelle Cenate di Nardò, dalle ore 19,30, la giornata di studio promossa dal Servizio per la Musica sacra dell’Ufficio liturgico diocesano di Nardò-Gallipoli.

L’incontro avrà come titolo “Il canto liturgico e il suo discernimento alla luce della Scrittura”.

L’appuntamento, a cadenza annuale, collegandosi con quello dell’anno scorso dedicato al valore del canto gregoriano, è destinato ai coristi e ai cultori della materia.

La serata, dopo la registrazione delle presenze, si aprirà con un momento di preghiera e si svilupperà con l’approfondimento del tema, con l’obiettivo di focalizzare la dimensione biblica del canto nell’esperienza credente attraverso l’analisi di alcuni esempi. Obiettivo della serata è offrire criteri di giudizio e di scelta dei repertori musicali in uso nelle nostre assemblee e permettere ai coristi della Diocesi di avere la possibilità di conoscenza reciproca e di condivisione delle esperienze.