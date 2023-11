Come consuetudine del mese di novembre, l’amministratore apostolico di Lugano, mons. Alain de Raemy, presiederà domani, giovedì 16 novembre, la celebrazione eucaristica in suffragio dei vescovi diocesani defunti. La messa quest’anno, con inizio alle 20, sarà celebrata direttamente nella cripta della basilica del Sacro Cuore in Lugano, dove riposano le spoglie mortali dei pastori della diocesi.