Anna Politkovskaya: Mijatovic (Consiglio d’Europa), “l’indulto a uno degli assassini è un insulto alla giustizia. Non fermare la lotta per la verità”

“La grazia da parte delle autorità russe nei confronti di uno degli uomini condannati per l’omicidio di Anna Politkovskaya è un insulto alla giustizia, aggravato dal fatto che le menti dietro questo orribile crimine non sono mai state rivelate né condannate”, ha affermato oggi il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatović. “Lo straordinario lavoro di Anna Politkovskaya, che evidenzia le violazioni dei diritti umani e difende la libertà di parola, esemplifica il ruolo vitale dei giornalisti in una società democratica ed è una testimonianza del suo coraggio nel dire la verità” di fronte al potere. “La lotta per la giustizia dovrebbe continuare. Il ricordo della sua vita e del suo lavoro dedicato al giornalismo dovrebbe continuare a ispirare le generazioni future. Esprimo la mia più profonda solidarietà alla sua famiglia e ai colleghi giornalisti in Russia e all’estero”.