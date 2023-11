Femminicidio: Con i Bambini, lunedì si presentano dati inediti su orfani presi in carico da progetti

Quanti sono gli orfani di femminicidio in Italia, cosa accade dopo la morte della madre e chi si occupa dei bambini? Non ci sono stime ufficiali su quanti siano gli orfani delle vittime di femminicidio in Italia. Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ha avviato “A braccia aperte”, la prima iniziativa di sistema in loro favore e a supporto delle famiglie affidatarie.

Lunedì 20 novembre, alle 10,30, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Con i Bambini presenterà i primi inediti dati sugli orfani di femminicidio presi in carico dai progetti. Ne parleranno in conferenza stampa on line (sul sito www.conibambini.org e sulla pagina Facebook) : Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, Maria Teresa Bellucci, vice ministro al Lavoro e alle Politiche sociali, Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore, Francesco Profumo, presidente di Acri.