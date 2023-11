Diocesi: Caritas Andria, appello per salvare la Bottega di commercio equo e solidale “Filomondo”

(foto: Caritas Andria)

La Bottega Filomondo è presente nella diocesi di Andria dal 2000, quando, in veste prima di associazione ed in seguito di cooperativa sociale, ha portato il commercio equo e solidale e le tematiche sulla mondialità nelle vite di molti cittadini.

Oggi, purtroppo, questa esperienza rischia di chiudere e di non avere più una sede a causa di un grave periodo di crisi economica. “Una perdita non solo per chi in questi anni ha creduto in noi, ma soprattutto per la comunità tutta e per i numerosi lavoratori del Sud del Mondo che vedono ridursi gli ordini”, spiega la Caritas diocesana di Andria, lanciando un appello alla solidarietà tramite un sostegno economico libero; l’acquisto di un buono spesa di vario valore; la disponibilità di una nuova sede. Info: https://www.facebook.com/filomondobottega e https://www.instagram.com/bottegafilomondo/.