Vertice euro: dichiarazione dei leader Ue, “nostre economie resilienti, ma preoccupa l’inflazione”

“Le nostre economie hanno mostrato una notevole resilienza di fronte a numerosi shock economici e continuano a crescere, seppure a ritmo ridotto. L’inflazione resta tra le principali preoccupazioni ed è fondamentale che il processo di disinflazione prosegua. Restiamo uniti nella ferma determinazione ad aumentare la resilienza e la competitività delle nostre economie”. Lo si legge nella dichiarazione finale dei Vertice euro tenutosi oggi a Bruxelles, presenti i leader europei. “Prendendo atto della lettera del presidente dell’Eurogruppo del 20 ottobre 2023, rivolgiamo – affermano i capi di Stato e di governo – nuovamente all’Eurogruppo l’invito a seguire da vicino gli sviluppi economici. Resta essenziale continuare a coordinare strettamente le nostre politiche economiche, con l’obiettivo di consolidare una crescita sostenibile e più inclusiva”. Le norme per il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali “sono fondamentali per un efficace coordinamento strategico nella nostra Unione economica e monetaria e per sostenere la resilienza e la stabilità dell’economia della zona euro e dell’Unione europea nel suo insieme”. Aggiungono: “prendiamo atto dei lavori che l’Eurogruppo sta conducendo in formato inclusivo sul futuro dei mercati europei dei capitali e finanziari, per rinnovare e rafforzare gli investimenti del settore privato, sbloccare finanziamenti per le sfide comuni e consentire all’Unione europea di dar prova di leadership in materia di transizioni verde e digitale. Esamineremo i progressi realizzati nella nostra riunione del marzo 2024”.

“Il settore bancario dell’Ue è resiliente, con solide posizioni di capitale e di liquidità. Chiediamo di proseguire gli sforzi finalizzati al completamento dell’unione bancaria”.