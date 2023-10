Diocesi: Genova, visita guidata mercoledì 1° novembre “Arte e tradizione nella solennità dei Santi e dei Defunti”

“Arte e tradizione nella solennità dei Santi e dei Defunti” è il titolo della visita guidata organizzata dal Museo Diocesano di Genova in occasione di queste due importanti ricorrenze del calendario liturgico. La visita si terrà mercoledì 1° novembre 2023, alle ore 16 al costo di 12 euro. Sarà solo su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili. “Le festività dei Santi e dei Defunti – spiegano i curatori del Museo – sono ricorrenze che legano le tradizioni popolari al culto e alla fede. Si tratta di solennità in origine antichissime che si tramandano dalla cultura pagana, e si sono poi inserite nel contesto cristiano”. Per valorizzare il significato di questi due appuntamenti, il Museo Diocesano di Genova organizza quindi un percorso guidato tra le opere e gli oggetti legati a questa ricorrenza che mettono in considerazione l’aspetto iconografico legato alle immagini delle figure dei santi, mediatori verso Cristo, e gli usi e pratiche riferite alla cura e celebrazione di coloro che ci hanno preceduto. “In particolare – aggiungono gli organizzatori – il percorso guidato verterà sulla figura dei santi come mediatori verso il divino e sulle pratiche liturgiche come l’uso dell’acqua e il suo significato nella benedizione delle salme. Una visita guidata che consentirà agli oggetti esposti al museo, come hai dipinti di prendere vita e creare un racconto che ricostruirà il legame con queste festività e il loro uso”. I visitatori effettueranno quindi un percorso tra opere di carattere diverso che racconteranno le solennità legate liturgicamente dalla celebrazione in questi due giorni consecutivi. La biglietteria aprirà alle ore 15,30. Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18, chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it