Don Luigi Giussani: Trieste, domani conferenza “L’intelligenza della fede” sullo sguardo educativo del sacerdote

“L’intelligenza della fede – Lo sguardo educativo di don Giussani”. Questo il titolo della conferenza in programma domani, a Trieste, del Centro culturale “Mons. Lorenzo Bellomi”. All’incontro, ospitato dalle 18 nell’aula magna della Scuola superiore per interpreti e traduttori, interverrà don Alberto Cozzi, insegnante di Teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, membro della Commissione teologica internazionale, autore/coautore di diversi libri tra cui “Il cristianesimo come avvenimento; saggi sul pensiero teologico di Luigi Giussani”. Alla conferenza, moderata da Stefano Bochdanovits de Kavna del Centro culturale “Mons. Lorenzo Bellomi”, porterà il suo saluto il vescovo di Trieste, mons. Enrico Trevisi.