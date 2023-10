Diocesi: Padova, chiesa in festa per l’ordinazione diaconale di Damiano Terzo sabato 28 ottobre in cattedrale

(Foto Diocesi di Padova)

La Chiesa di Padova è in festa, sabato 28 ottobre, per l’ordinazione diaconale di un seminarista: Damiano Terzo. L’appuntamento è alle ore 16 in basilica Cattedrale, a Padova, con la solenne celebrazione presieduta dal vescovo, mons. Claudio Cipolla. Con l’ordinazione diaconale – ricorda la diocesi -, il diacono s’impegna nel servizio del Vangelo (annuncio), della liturgia e della carità, a immagine di Cristo, venuto per servire. Damiano Terzo, classe 1998, originario di Casalserugo (Pd), è entrato in Seminario maggiore dopo aver frequentato medie e superiori da seminarista del Minore. Durante l’esperienza formativa ha fatto esperienza per due anni nelle parrocchie di Rio e San Leopoldo di Ponte San Nicolò e per altri due in quella del Redentore di Monselice. Ha anche vissuto un tempo di stage, risiedendo ad Arsego e svolgendo il servizio civile nel Comune di Cadoneghe. Ora inizia l’anno di diaconato prestando il suo servizio nella parrocchia di Tencarola e in Caritas diocesana.