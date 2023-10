Diocesi: Termoli-Larino, incontro di formazione per i volontari delle Caritas parrocchiali

(Foto diocesi Termoli-Larino)

Si è tenuto sabato 21 ottobre presso il Centro Ecclesia Mater a Termoli, il primo incontro di formazione per i volontari delle Caritas parrocchiali e della Caritas diocesana. L’incontro si è aperto con un momento di preghiera guidato dalle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret ed è proseguito con la presentazione dell’incontro a cura dei direttori della Caritas diocesana Vito Chimienti ed Anna Bernardi che hanno sottolineato l’importanza del percorso formativo per quanti svolgono attività di volontariato. Cuore dell’incontro è stato il momento di riflessione sul tema del Messaggio del Papa per la VII Giornata mondiale dei Poveri il cui tema è “Non distogliere lo sguardo dal povero”. Don Antonio Giannone, vicario episcopale per l’area Sviluppo Umano Integrale, ha illustrato il messaggio del Papa soffermandosi sulla necessità di incontrare non solo le povertà, ma i poveri con i loro volti e le loro storie. Ci si è concentrati in particolar modo sul come entrare in comunione con il povero e sulla mancanza, che ci spinge ad andare a cercare l’altro, e che poi genera la relazione basata sull’ascolto, sul dialogo e sull’azione. “Chi vive tutto questo – ha affermato don Antonio Giannone – vive la carità, che è la forma più alta di relazione”. I gruppi di lavoro seguiti alla presentazione del Messaggio del Papa sono stati occasione per verificare il proprio servizio di volontariato in un’ottica di confronto e condivisione. Una breve preghiera finale ha chiuso l’incontro che ha visto la partecipazione di numerosi volontari.