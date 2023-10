Dialogo islamo-cristiano: diocesi Treviso, Belluno-Feltre e Vittorio Veneto, nel fine settimana la Giornata su “Custodire il Creato costruendo la pace”

“Custodire il Creato costruendo la pace”. Questo il tema scelto per la settima edizione della Giornata del dialogo islamo-cristiano che è in programma il 28 e 29 ottobre per iniziativa delle diocesi di Treviso, Belluno-Feltre e Vittorio Veneto, della Federazione regionale islamica del Veneto e del Movimento dei Focolari con l’adesione di altre associazioni e singoli cittadini attenti al tema del dialogo interreligioso.

Domani, alle 10.30 a Longarone, il prof. Cesare Lasen, botanico e naturalista della Fondazione Dolomiti Unesco, e il prof. Muhammad Abu Yahya, dottore di ricerca in Lettere e professore alta formazione di istruzione superiore presso la Facoltà della Chaaria dell’Università Ibn Zohr, incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero “Dolomieu”. Alle 12.45, poi, è fissato il ritrovo alla sequoia di Faè di Longarone, nel 60° anniversario della tragedia del Vajont, per un tempo di preghiera e di lettura del messaggio della Giornata, con la dichiarazione a favore della pace in Terra Santa e nel mondo sottoscritta da cristiani e musulmani di queste terre del Triveneto.

Nel pomeriggio, a Vittorio Veneto, alle 16.45 presso la Biblioteca civica comunale Giovanni Paolo I prenderà il via l’incontro aperto al pubblico, con Lasen e Abu Yahya.

Nella mattinata di domenica 29 ottobre, presso l’oratorio parrocchiale di Montebelluna, nel corso dell’incontro delle comunità locali si procederà alla piantumazione di due alberi e alla visita al bioparco “Noè”.