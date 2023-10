Covid-19: Vaia (ministero Salute), “scendono tutti gli indicatori ma continuano monitoraggio e campagne di prevenzione per i fragili”

Continuano a scendere gli indicatori del Covid-19 in Italia, ma prosegue il monitoraggio. Lo sottolinea oggi il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commentando il bollettino del dicastero relativo all’andamento epidemiologico nella settimana 19-25 ottobre. “Come ci auguravamo ed avevamo previsto – afferma Vaia -, scendono tutti gli indicatori. Restano soprattutto ininfluenti i tassi di occupazione ospedaliera. Continua il nostro doveroso monitoraggio e la nostra attenzione è sempre più protesa in campagne di prevenzione per i fragili e le persone più a rischio”.

Nella settimana in oggetto si registrano infatti 27.923 nuovi casi positivi con una variazione di -17,5% rispetto alla settimana precedente (33.844); 196 deceduti con una variazione di -0,5% rispetto alla settimana precedente (197)

223.550 tamponi effettuati con una variazione di -8,9% rispetto alla settimana precedente (245.458). Il tasso di positività scende al 12,5% con una variazione di -1,3% rispetto alla settimana precedente (13,8%); il tasso di occupazione in area medica è pari al 5,7% (3.546 ricoverati), rispetto a 5,7% al 18 ottobre. Infine il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari all’1,3% (111 ricoverati), rispetto all’1,3% al 18 ottobre.