Famiglia: Forum, martedì a Roma il convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità”

Quanto costa far crescere un figlio fino si 18 anni? E accompagnarlo all’università? Si tratta di un costo individuale o di un grande investimento per un Paese che ha smesso di crescere? Se ne parlerà martedì 31 ottobre, dalle ore 17, alla Camera dei deputati, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, in Via del Seminario 76, a Roma, durante il convegno “Dal costo del figlio al valore sociale ed economico della natalità”. Al centro dell’evento, promosso dal Forum nazionale delle associazioni familiari, l’importanza delle misure a sostegno della natalità in vista della Legge di Bilancio per contrastare il fenomeno del cosiddetto inverno demografico.

Prenderanno parte all’evento: Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati; Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Simona Malpezzi, vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Andrea De Bertoldi, della Commissione Finanze della Camera dei deputati; Gian Carlo Blangiardo, docente presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, già presidente dell’Istat; Federico Perali, docente presso l’Università di Verona; Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari.