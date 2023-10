Giornata mondiale del risparmio: Caritas Bolzano-Bressanone, un servizio di Consulenza debiti “gratuito e discreto” per le persone in difficoltà

In occasione della Giornata mondiale del risparmio la Caritas di Bolzano-Bressanone invita a una gestione consapevole del denaro. “Risparmiare è qualcosa che si apprende – prima lo si fa, meglio è”, ne è convinta Petra Priller responsabile della Consulenza debiti della Caritas. In occasione della Giornata mondiale del risparmio, che si celebra il 31 ottobre, il consiglio per giovani e adulti è di gestire in modo consapevole il denaro, ricorrendo anche alla consulenza gratuita sul budget che offre il servizio. “Naturalmente, è possibile risparmiare solo quando si ha abbastanza per vivere”, aggiunge Priller, cosa che è diventata più difficile in seguito all’aumento dei prezzi. Il servizio diocesano di Consulenza sul debito, oltre alla consulenza e al supporto per le persone indebitate o sovra indebitate, offre gratuitamente anche analisi e consigli sul budget: “Questa offerta si rivolge alle persone che hanno bisogno di maggiore chiarezza sulla propria situazione economica, che vogliono mettere da parte risparmi per il futuro o che devono affrontare nuove sfide finanziarie legate a cambiamenti di vita, come la nascita di un figlio, l’andare a vivere da soli, il pensionamento o la scelta di investimenti consistenti”, spiega Priller. “Insieme alle persone interessate, valutiamo il budget che hanno a disposizione e creiamo un piano su misura in base a esigenze e possibilità”. La consulenza, gratuita e discreta – fa sapere la Caritas -, può essere richiesta presso tutti gli uffici di Consulenza debiti, a Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. In Alto Adige, il minimo vitale per una persona singola è stato fissato a 664 euro al mese, per le famiglie fino a 2 componenti a 869 euro e per le famiglie fino a 3 o 4 componenti a 1.100 euro. Questa somma però – sottolinea la Caritas – è sufficiente solo per coprire bisogni primari (viveri, vestiti, igiene e salute); non include le spese per l’affitto e i costi accessori. Secondo l’esperienza del servizio di Consulenza debiti della Caritas, vista la crescita dei prezzi in Alto Adige, queste cifre non sono sufficienti. Il reddito medio delle persone che si sono rivolte alla Consulenza debiti della Caritas nel 2022 era di 1.355 euro. Nel 2022, il servizio di Consulenza debiti della Caritas ha fornito un sostegno per il sostentamento (spese abitative, alimentari, bollette di luce e gas) pari a quasi 142.000 euro, con un aumento di circa il 12% rispetto all’anno precedente.