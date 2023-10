Lutto: Albenga-Imperia, morto ieri mons. Mario Ruffino. I funerali saranno celebrati lunedì 30 ottobre nella Cattedrale di San Michele Arcangelo

È morto nella tarda serata di ieri mons. Mario Ruffino. Lo fa sapere la diocesi di Albenga Imperia. Era nato il 27 gennaio 1941 a Torino e ordinato presbitero il 5 luglio 1964. È stato per molti anni rettore del Seminario diocesano prima di essere nominato parroco di san Giovanni Battista ad Imperia Oneglia. Era direttore dell’Istituto scolastico diocesano Redemptoris Mater. La diocesi informa che il santo Rosario sarà recitato sabato 28 ottobre alle ore 20 presso l’Auditorium del centro scolastico diocesano Redemptoris Mater (Albenga, via Montalcini). La camera ardente, allestita nell’Auditorium del centro scolastico, sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 16, con orario continuato. La santa Messa esequiale sarà celebrata da mons. Guglielmo Borghetti, lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 10,30 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo in Albenga.