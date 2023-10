Diocesi: Padova, domani il seminarista Damiano Terzo diventa diacono. Cerimonia in cattedrale presieduta dal vescovo Cipolla

La Chiesa di Padova è in festa: sabato 28 ottobre si terrà l’ordinazione diaconale del seminarista Damiano Terzo. Appuntamento alle 16 in basilica cattedrale, con la solenne celebrazione presieduta dal vescovo Claudio Cipolla.

Con l’ordinazione diaconale, il diacono s’impegna nel servizio del Vangelo (annuncio), della liturgia e della carità, a immagine di Cristo, venuto per servire.

Damiano Terzo, classe 1998, originario di Casalserugo (Pd), è entrato in Seminario maggiore dopo aver frequentato medie e superiori da seminarista del Minore. Durante l’esperienza formativa ha fatto esperienza per due anni nelle parrocchie di Rio e San Leopoldo di Ponte San Nicolò e per altri due in quella del Redentore di Monselice. Ha anche vissuto un tempo di stage, risiedendo ad Arsego e svolgendo il servizio civile nel Comune di Cadoneghe. Ora inizia l’anno di diaconato prestando il suo servizio nella parrocchia di Tencarola e in Caritas diocesana.

Il diaconato è il primo grado dell’ordine e consacra i candidati al servizio del Vangelo, della liturgia e della carità, a immagine di Cristo che è venuto per servire e non per essere servito. Il diacono, come ricorda la costituzione dogmatica Lumen Gentium al numero 29 può «amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura».