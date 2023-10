Giornata preghiera pace: Campobasso, oggi pomeriggio corteo e incontro per testimoniare contrarietà a guerre. Stasera veglia alla presenza di mons. Bregantini

Raccogliendo l’invito di Papa Francesco a vivere oggi, 27 ottobre, una giornata di digiuno, preghiera, di penitenza, alcune associazioni, in comunione con l’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e la Caritas diocesana, hanno indetto per oggi pomeriggio, alle 17,30, un incontro in piazza Prefettura a Campobasso, rivolto a tutti i cittadini e cittadine di buona volontà che hanno a cuore le sorti dell’umanità. Il corteo muovendo da piazza prefettura raggiungerà piazza municipio “per testimoniare la contrarietà a tutte le guerre, compresa quella tra Israele e la Palestina, per invocare la pace, per chiedere il cessate il fuoco, l’apertura dei corridoi umanitari, per riportare il dialogo ai tavoli di mediazione”. Interverranno Margaret Petrarca, studentessa isernina, e padre Abdo Raad, libanese, parroco di Cercemaggiore. “Vogliamo far sentire la nostra voce, affinché i governanti e i cittadini si adoperino per il raggiungimento della pace”, dicono i promotori dell’incontro.

Alle 19, presso la chiesa della Libera, seguirà una veglia di preghiera alla presenza di mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano.