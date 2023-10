Diocesi: Brescia, domani mons. Tremolada consacrerà sacerdote don Alessandro Nember

È in programma per la mattinata di domani, sabato 28 ottobre, a Brescia, la consacrazione sacerdotale di don Alessandro Nember, 43 anni originario di Paderno Franciacorta. A presiedere il rito, con inizio alle 10 in cattedrale, sarà il vescovo Pierantonio Tremolada. Il giorno successivo, domenica 29, il novello sacerdote sarà festeggiato dalla sua comunità, con la celebrazione della prima messa alle 10 nella parrocchiale di San Pancrazio a Paderno Franciacorta.

Laureato in Giurisprudenza, viene sottolineato in una nota, don Nember fa tesoro oggi di questa formazione: “Il percorso di studi e l’esperienza professionale come avvocato mi hanno permesso di maturare una prospettiva importante attraverso cui guardare all’uomo, una via di dialogo con la modernità da non sottovalutare”. “Il rischio – osserva – è quello di una sorta di distacco tra l’annuncio evangelico e la comprensione contingente che l’uomo ha di se stesso oggi, nel rapporto tra fede e cultura. A questa consapevolezza sono giunto in una maturazione progressiva (non ancora terminata): dapprima, l’abbandono della professione legale si è radicata in una esigenza di povertà spirituale, prima che materiale. Gli studi filosofici e teologici poi mi hanno fornito strumenti preziosi per pormi le domande profonde”. In Seminario, ha vissuto “anni belli e intensi, anche se ho iniziato il mio percorso di discernimento e di formazione in un’età più avanzata rispetto a quella cui si è abituati. Ma questo non ha significato sentirsi già arrivato ad un punto ben assestato, anzi. Credo di poter riconoscere – nella formazione in Seminario – un percorso di crescita; per esempio, questo è emerso nell’ascolto della Parola di Dio o nella dimensione della fraternità, entrambi indispensabili per la vita ecclesiale e sacerdotale”.