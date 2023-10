Formazione: Università Cattolica e diocesi di Piacenza, al via stasera il corso “Cives”

“Nulla si crea” è il titolo della 23ª edizione di “Cives”, corso di formazione civica promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme alla diocesi di Piacenza-Bobbio e al Laboratorio di Economia locale con la collaborazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il postulato fondamentale di Lavoisier che dà il nome al corso – che prosegue con “nulla si distrugge, tutto si trasforma” – sarà il punto di partenza della trattazione del fisico Lucio Rossi, per vent’anni al Cern di Ginevra e oggi docente all’Università degli Studi di Milano, che parlerà nel primo dei tre incontri aperti al pubblico il 10 novembre a Palazzo Rota Pisaroni. Prima di lui, stasera lo psicoterapeuta piacentino Daniele Bisagni aprirà “Cives” offrendo uno sguardo psicologico sull’energia “che ci muove”, mentre il 3 novembre l’economista Luciano Canova sposterà il focus sul ruolo dell’energia nella civiltà. A chiudere la prima parte la sociologa Anna Staropoli, che il 15 novembre parlerà delle “nuove energie per la Chiesa”.

Gli incontri, salvo diversa indicazione, si terranno presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in via Emilia Parmense, 84 a Piacenza, dalle ore 20 alle ore 22.