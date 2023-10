Consiglio europeo: a Bruxelles accordo al ribasso tra i 27. Michel, no all’assedio di Gaza. Von der Leyen, Hamas va distrutta

“Qualche giorno fa ho affermato che l’assedio totale non è in linea con il diritto internazionale. Vari leader hanno affrontato questo tema dell’assedio, mentre esiste un aspetto chiaro: il serio deterioramento della situazione umanitaria a Gaza”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha tenuto una conferenza stampa al termine della prima giornata del summit di Bruxelles, assieme alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Michel ha esposto gli esiti del dibattito tra i 27 leader europei, ha enucleato i contenuti delle “Conclusioni” sul Medio Oriente. “L’Ue dovrebbe fare tutto il possibile per aiutare a risolvere la questione dell’accesso degli aiuti umanitari”. Poi ha aggiunto: “Sosteniamo il principio di tenere presto una conferenza di pace. A nostro avviso è un buon modo per garantire una pace sostenibile nella regione mediorientale”.

Ursula von der Leyen ha riferito che le “prime 56 tonnellate di aiuti umanitari inviati attraverso l’Egitto sono state consegnate a Gaza. I prossimi due voli sono previsti per oggi, venerdì, e ce ne saranno altri nei prossimi giorni”. Nel corso della conferenza stampa ha aggiunto: “Hamas è una organizzazione terroristica, su questo non ci sono dubbi. Dobbiamo combattere Hamas come ogni organizzazione terroristica. Hamas nel suo comportamento militante come organizzazione terroristica deve essere distrutta”. E sulle migrazioni: “È una priorità che necessita di una risposta europea” e di finanziamenti, “abbiamo bisogno di un aumento dello strumento di finanziamento”.

Infine la presidente ha annunciato che la sospensione del Patto di stabilità, decisa in conseguenza della crisi generata dal Covid, terminerà con il 2023, e dal 2024 occorreranno nuove regole sul debito.