Diocesi: Grosseto, domenica la prima uscita di trekking, sulle orme del venerabile p. Giovanni di San Guglielmo

Domenica 29 ottobre la prima uscita di trekking, sulle orme del venerabile p. Giovanni di San Guglielmo, nella diocesi di Grosseto. “Si tratta della seconda annata di questo progetto che abbina all’attività motoria anche la scoperta della figura di questo straordinario uomo di Dio, che ha trascorso l’ultima parte della sua esistenza in Maremma e le cui spoglie riposano nella chiesa parrocchiale di Batignano”, si legge in una nota della diocesi.

Questa prima uscita avrà come punto di ritrovo proprio Batignano, da dove inizierà il cammino verso Sticciano scalo. La tappa è interamente tra campi e nel bosco. Partenza alle ore 11.30 da Porta Grossetana, a Batignano.

Si consigliano scarpe da trekking, acqua, kway e gli organizzatori chiedono di portare con sé la corona del Rosario.

Il cammino del venerabile p. Giovanni è un percorso ad anello, intorno alla Maremma, di circa 160 chilometri. “In occasione dell’anniversario dei quattrocento anni dalla morte, nel 2021, la diocesi di Grosseto ha pensato di proporre un cammino sulle sue orme nei luoghi a lui cari. Fare il Cammino del venerabile ha il sapore della Maremma, con le sue asprezze e i lunghi sentieri solitari, dove non è dato di incontrare una casa, ma offre anche a-tu-per-tu intensi con se stessi, il proprio cuore, la propria vita… con chi condivide il cammino o si incontra nel percorso”.

A luglio è stato lanciato anche un apposito portale dedicato al cammino ed è stata creata anche una casella di posta elettronica ad hoc: info@camminopadregiovanni.it.