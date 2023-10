Giornata preghiera pace: l’adesione della Chiesa messicana e dei vescovi brasiliani

La Chiesa messicana, attraverso una lettera ai vescovi, invita tutte le diocesi a partecipare alla giornata di digiuno e preghiera per la pace in Terra Santa di oggi, 27 ottobre, in risposta all’appello di Papa Francesco. Anche la Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) organizza la Giornata di preghiera per la pace, con un momento di adorazione del Santissimo Sacramento, dalle 7.30 alle 10.30, seguito da una “Celebrazione per la pace” a cui parteciperanno i consiglieri, i collaboratori e gli ospiti dell’organismo, nella sede di Brasilia. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo ausiliare di Brasilia e segretario generale della Cnbb, dom Ricardo Hoepers, e sarà trasmessa attraverso i profili social della Conferenza episcopale. Oggi ricorre anche il 37° anniversario dello “Spirito di Assisi”, che ricorda lo storico incontro interreligioso di preghiera per la pace del 1986, voluto da san Giovanni Paolo II. Questo anniversario coincide con la giornata di preghiera e digiuno, aperta anche ai rappresentanti di altre confessioni cristiane e di altre religioni, indetta da Papa Francesco nell’udienza generale di mercoledì scorso. “Il 27 saremo in sintonia con la richiesta di Papa Francesco di elevare ancora una volta al cielo il desiderio di pace che alberga nei nostri cuori e in quelli dell’umanità. Preghiamo per la pace, per la fine delle guerre e per la vita delle persone che sono state brutalmente strappate dalla possibilità di realizzare i loro sogni, i loro progetti e la compagnia dei loro cari”, ha sottolineato il segretario generale della Cnbb.