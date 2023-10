Una fiaccolata per la pace in Terra Santa. È l’iniziativa promossa per la serata di martedì 31 ottobre dal vicariato della vallata del Santerno. Alle 20.30, dalla chiesa di Riviera partirà un cammino lungo poco più di un chilometro, illuminato dalle fiaccole dei fedeli, che terminerà nella chiesa di Casalino, dove si terrà una veglia per la pace guidata dal vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, con l’adorazione del Santissimo Sacramento.