Spiritualità: Unitalsi Reggio Emilia, sabato 28 ottobre arriva la statua della Madonna di Lourdes

L’Unitalsi, in occasione del 120° della fondazione dell’Associazione, propone unna “Peregrinatio Mariae” in molte in molte comunità cristiane italiane, che accoglieranno la statua della Madonna di Lourdes. In Emilia Romagna l’iniziativa devozionale è in corso fino al 30 ottobre; assistente regionale dell’Associazione è il reggiano don Giuseppe Lusuardi. A Reggio Emilia la statua della Madonna di Lourdes giungerà sabato 28 ottobre. Sarà accolta nella chiesa parrocchiale cittadina di Sant’Agostino, dove dalla seconda metà del sec. XIX è assai viva la devozione lourdiana, dall’Unitalsi di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

La statua farà il suo ingresso in Sant’Agostino alle ore 10; seguirà la recita del santo rosario. Alle ore 11 il vicario generale della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Giovanni Rossi, celebrerà la santa messa. Alle ore 13 e alle ore 15 è prevista la recita del santo rosario. Alle ore 16 mons. Paolo Rabitti, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio, presiederà la celebrazione eucaristica. Al termine della liturgia l’Unitalsi di Parma prenderà in consegna la statua. Durante la giornata saranno disponibili in Sant’Agostino i sacerdoti per le confessioni.