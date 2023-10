Diocesi: Vercelli, domani l’incontro annuale degli operatori della carità

È in programma per la mattinata di domani, a Vercelli, l’incontro annuale per gli operatori della carità. L’appuntamento, ospitato dalle 9 alle 13 nel Seminario arcivescovile, sarà aperto dai saluti dell’arcivescovo diocesano, mons. Mauro Arnolfo. Alle 9.15 è prevista la riflessione e la recita dell’ora media con don Davide Besseghini, vicario episcopale per le problematiche sociali, caritative e ambientali. Alle 9.45 i lavori proseguiranno con la presentazione delle nuove modalità di richiesta dei contributi 2023/2024 per i centri di ascolto (fondi ordinari per centri di ascolto parrocchiali; novità sui fondi straordinari su progetti speciali di comunità). Vi sarà quindi spazio per domande e approfondimenti. Dopo una pausa, alle 11, si riprenderà con l’introduzione ai tavoli di confronti sui temi: attraverso l’oggi, le Caritas parrocchiali e le sfide del presente; quale futuro per i centri di ascolto. Dalle 11.15 inizieranno le attività dei tavoli di confronto, mentre dalle 12 alle 12.30 è prevista la presentazione delle proposte emerse. Chiuderà la mattinata l’intervento di Carlo Greco, direttore della Caritas diocesana, su “Verso i 50 anni di Caritas eusebiana”.