Televisione: Tv2000, da domani torna “Caro Gesù”, il programma per e con i bambini

(Foto: Tv2000)

Torna su Tv2000 “Caro Gesù”, il programma per e con i bambini, che mette insieme creatività, racconto, e catechismo. In onda da domani, 28 ottobre, il sabato alle 10.15 e su Radio InBlu2000 alle 19.

In questa stagione cambiano alcuni protagonisti, arrivano nuovi volti. C’è, questa la prima novità, un grande narratore di storie, un attore affermato come Mario Incudine per le fiabe classiche, quelle che popolano l’immaginario della nostra cultura. Altra novità è la presenza dei bambini in studio insieme a suor Emma Di Ganci, che spiega loro la storia di Gesù.

C’è ancora il catechista Stefano Iovino che, nella prima puntata, risponde alle domande sui 10 comandamenti, quali sono e il loro valore non solo come “norma”, ma come segno di alleanza tra Dio e gli uomini. E poi don Dino Mazzoli, con il suo compagno di idee e scherzi Tommasino (con la voce di Giacomo Avanzi). Per l’occasione don Dino lancia la sua nuova rubrica: “1,2,3 tocca a me”, magia, riciclo, esperimenti e merende speciali. Si prosegue con i cartoni sulla vita dei Santi firmati da Ugo D’Orazio. Nella prima puntata la storia di Sant’Orsola, protettrice di tutti gli sposi. È un programma di Monica Mondo.