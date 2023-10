Diocesi: Caritas Trieste, domani la 15ª raccolta alimentare “Aggiungi un pasto a tavola”

Si svolgerà nella giornata di domani, sabato 28 ottobre, la 15ª raccolta alimentare “Aggiungi un pasto a tavola” promossa dalla Caritas diocesana di Trieste a favore dell’Emporio della solidarietà. Nel 2022, viene sottolineato dalla stessa Caritas, sono state più di 1.000 le persone residenti a Trieste che si sono rivolte all’Emporio. “In particolare – viene spiegato – si registra una presenza significativa di minori nelle famiglie sostenute dall’Emporio circa il 30% del totale dei beneficiari. Tra i beneficiari del servizio il 17% ha un’età compresa tra i 18-34 anni; perlopiù si tratta di donne in difficoltà, lasciando emergere una quota di povertà giovanile costruita probabilmente anche da working poor, ovvero persone che lavorano ma non riescono a mantenere dignitosamente se stessi e la loro famiglia. Infine, continua ad essere significativa la presenza di anziani che non riescono a mantenersi con la pensione percepita: 1 su 10 tra i beneficiari ha oltre 65 anni”.

L’invito è quello di sostenere questa opera acquistando i prodotti consigliati (olio di oliva e di semi, sughi pronti, prodotti per la prima colazione, latte a lunga conservazione, carne e pesce in scatola, minestre e risotti in busta e in scatola, legumi in scatola e secchi, passata di pomodoro, prodotti per l’igiene di neonati, della persona e della casa) in uno dei supermercati aderenti alla raccolta e consegnarli ai volontari Caritas presenti all’uscita.

Maggiori informazioni su caritastrieste.org.