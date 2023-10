Dottrina sociale della Chiesa: Roma, il 31 ottobre in Campidoglio la presentazione del libro “Federico Ozanam cattolico sociale”

“Il pensiero e l’opera di Federico Ozanam sono ancor oggi di grande ispirazione per tutti coloro che non siano indifferenti di fronte alle gravi diseguaglianze economiche e sociali che causano povertà e sofferenza, ai disagi e alle privazioni di chi non ha un lavoro e neanche un tetto per ripararsi, di chi deve rinunciare a curarsi e ad istruire i propri figli, di chi pensa con disperazione al domani”. E’ il presupposto del volume “Federico Ozanam cattolico sociale”, a cura di Giuseppe Chinnici e Roberto Cipriani (Franco Angeli Editore), il primo libro interamente dedicato al pensiero sociale di Federico Ozanam, fondatore della Società San Vincenzo De Paoli, la cui figura e opera – spiegano gli autori – “continuano ad essere un punto di riferimento storico per l’azione volontaria a favore dei poveri, a partire da un’evidente matrice d’ispirazione cristiana in generale e cattolica in particolare, tanto da permettere di collocare il suo pensiero pienamente nell’ambito del cattolicesimo sociale”.

Il libro sarà presentato martedì 31 ottobre, alle 17.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del Vice Gerente di Roma, monsignor Baldassarre Reina. Alla presentazione, moderata dalla giornalista Giuseppina Paterniti, interverranno inoltre Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, Cristina De Luca, presidente del Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, e Alessandro Cabella, dell’Area Manager Italia del Cavalieri Hilton Waldorf Astoria.